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Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sütşurup'a büyük destek

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#Mustafa Sandal#Melis Şütşurup#Parfüm
Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:53

Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal’ın çıkartacağı parfüm markasının isim babası oldu. Eşinin enerjisine ve yaratıcılığına güvenen Melis Sandal, henüz üretim aşamasında 12 ülkeyle satış anlaşması yaptı.

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Geçtiğimiz yaz ünlü sanatçı Mustafa Sandal ile nikâh masasına oturan Melis Sandal’ın yakın arkadaşı Dilara Yıldırım ile parfüm çıkarmak için kolları sıvadığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Yıldırım ile birlikte İtalya’daki kozmetik fuarını gezerek, markası için fikirler toplayan Melis Sandal’ın parfüm markası artık hazır.

Bu arada parfüm markasına “DiegoMel” adını veren ortakların neden bu ismi seçtiğini de merak ettim. Meğer markanın isim babası Mustafa Sandal’mış!

Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek


Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek markanın ismi için eşinin adından ilhamla “DiegoMel” seçen Sandal, bu tercihiyle turnayı tam gözünden vurmuş belli ki! Çünkü henüz üretim aşamasındayken 12 ülkeyle satış anlaşması yapmışlar bile. 88 takımyıldız isimlerinden oluşan 4 farklı kokunun ismini de Mustafa Sandal bulmuş bu arada.

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Deprem bölgesindeki çocuklara ‘Kral Şakir’ sürprizi

“Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!” filmi, sinemalardan önce ilk olarak Osmaniye’deki depremzede çocuklarla buluştu.

Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

Tosyalı Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinliğe depremzede aileler, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu katıldı.

Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinlik, diğer şehirlerdeki depremzede çocuklara da moral verecek.

Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

Tüm gelirler Hatay’a

Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Başkanı Hasan Şengül ve Sosyal Komite Başkanı Fatoş Kayacan Hataylı, Hatay’a destek olmak için Taksim Divan Oteli’nde bir çay saati düzenledi.

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Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

Etkinliğin gelirinin tamamı ise Hatay’a bağışlandı.

Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

Başkanları buluşturan sergi

Uluslararası üne sahip grafik ve hat sanatçısı Emrah Yücel, önceki gün Beyoğlu Artizan Sanat’ta sanatseverle buluştu.

Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

Mehmet Lütfi Şen’in küratörlüğünde sanatçının 16 birbirinden görkemli eserinin yer aldığı “Herkes Nerede” isimli sergi açılışında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile sanat dünyasının pek çok seçkin isim bir araya geldi. Sergi, 19 Nisan’a kadar her gün görülebilir...

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Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

Mustafa Sandaldan eşi Melis Sütşurupa büyük destek

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Sandal#Melis Şütşurup#Parfüm

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