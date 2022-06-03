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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya’da evlendi

#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup#İtalya
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya’da evlendi

MUSTAFA Sandal ve Melis Sütşurup İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü 11 Haziran’da Marmaris’te yapılacak.

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Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup bugün Roma’da dünyaevine girdi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya’da evlendi

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran’da Marmaris’te yapılacak.
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya’da evlendi

Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya’da evlendi

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