Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, İtalya’da evlendi

İdris TİFTİKCI / İSTANBUL,(DHA)
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
MUSTAFA Sandal ve Melis Sütşurup İtalya’nın başkenti Roma’da nikah masasına oturdu. Çiftin düğünü 11 Haziran’da Marmaris’te yapılacak.
Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup bugün Roma’da dünyaevine girdi.
Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde nikahlarının kıyıldığı öğrenilen çiftin düğünü 11 Haziran’da Marmaris’te yapılacak.
Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.