Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Roma’da nikah Marmaris’te düğün...

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Pop yıldızı Mustafa Sandal, güzel nişanlısı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da Roma’da evleniyor. Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde kıyılacak nikahla dünya evine girecek olan çift, düğünleri içinse Marmaris’teki D-Maris’i seçti. 10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonuyla evliliklerini kutlayacak olan Sandal ve Sütşurup, davetiyelerini de göndermeye başladı.

D-Maris’in nefis atmosferinde çekilen kısa bir videodan oluşan davetiyede, Mustafa Sandal müstakbel eşine “Jest Oldu” şarkısını söyleyerek, “Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun/Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun” diyor. Öğrendiğime göre düğün seremonisi de bu romantik davetiyeye uygun olacakmış.

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10 Haziran’da akşam Manos’ta “Yunan Gecesi” yapacak olan çift, 11 Haziran’da otelin “Green Hills” olarak adlandırılan muhteşem manzaralı çimenliğinde düğün yapacak. Ardından beach’e inecek olan davetlileri burada eğlenceli bir parti bekliyor. Düğün, ertesi sabah keyifli bir brunch’la sona erecek.

Bu güzel hafta sonunda misafirlerini otelde ağırlayacak olan çiftin, konukları ayrı ayrı günlerde gelmeyi tercih ettiğinden ulaştırma masraflarına ise karışmayacağını öğrendim.

Ben de şimdiden çifte, ömür boyu mutluluklar diliyorum…

Dostça ayrıldılar

5 aydır birlikte olan oyuncu Aslı Enver ve işadamı Önder Öztarhan’ın ayrıldığı konuşuluyordu. Çifte yakın kaynaklardan öğrendiğime göre bu haber doğruymuş. Birbirlerinin aileleriyle tanışan ikilinin evlenecekleri konuşulurken, ayrılık haberinin gelmesi çiftin hayranlarını üzmüştü.

Ancak öğrendiğime göre ikilinin ayrılmasının nedeni, ne evlilik meselesi, ne de üçüncü kişiler… Çok yoğun çalıştıklarından birbirlerine vakit ayırmakta zorlanan Enver ve Öztarhan, dostça ayrılarak, ilişkilerini noktalamayı tercih etmiş.

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5 dilde oyunculuk yapıyor

Reşit Berker Enhoş, son günlerde radarıma giren oyunculardan… Los Angeles’ta oyunculuk eğitimi alan Enhoş, şimdilerde aldığı ödülle adından söz ettiriyor.

“Men Dakka Dukka/Nemesisters” filmiyle 10. DROP Uluslararası Rusya Korku Filmleri Festivali’nde ‘En İyi Oyunculuk Ödülü’ne layık görülen Reşit Berker Enhoş, kötü karakterlerin aranılan oyuncusu olmuş adeta. Bu arada başarılı aktörün aynı zamanda profesyonel rehber olduğunu öğrendim.

Aynı zamanda Kanada vatandaşı olan ve İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce konuşan oyuncu, bu dillere oyunculuk yapabilecek derecede hâkim olması sebebiyle uluslararası projelerde tercih edilen bir isim.

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İstanbul’da iftar

Cemiyetin ünlü ismi Enci Teker, eşi Frank Roccogrande ve çocuklarıyla birlikte Paskalya tatilini fırsat bilerek İstanbul’a geldi. Deutsche Finance’ın kurucu ortağı olan eşiyle evlendikten sonra Londra’ya yerleşen Enci Teker, pandemi sonrası İstanbul’daki ailesi ve dostlarıyla bol bol hasret giderme fırsatı buldu. Çift, önceki gün Enci Hanım’ın kardeşi Evren Teker ve karısı Mina Teker’le iftar yaptı. İftar yemeği için Nusret’e giden ailenin keyfi yerindeydi.

Evren Teker - Mina Teker - Frank Roccogrande - Enci Teker