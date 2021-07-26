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Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

Pop yıldızı Mustafa Sandal’ın yaz tatili devam ediyor. Önceki gün Bodrum’da görüntülenen Sandal’ın yanında sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman vardı.

Deniz sporlarına çok meraklı olan ve kitesurf konusunda kendini oldukça geliştiren Yaman iskelede Melis Sütşurup ile şakalaşırken objektiflere takıldı. Sütşurup’u denize atmak için uğraşan Yaman, bunu başaramayınca kendisi denize düştü.

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

İskeleye çıkıp tekrar tekrar ters takla atarak denize atlayan Yaman’ı babası Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup hayranlıkla izledi.

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

Taklacı Bettina

Cemiyetin ünlü ismi Bettina Hakko, bayram tatilini çocukları ve kardeşiyle birlikte teknede geçirdi. Hakko’nun tekne kenarından yaptığı takla şov “maşallah” dedirtti.

Bettina Hakko, bayram tatilinden keyifli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Teknede üç çocuğu Katia, Pia ve Can Hakko’yu ağırlayan Bettina Hakko’nun başka misafirleri de vardı. Pia Hakko’nun eşi Kerim Yeşil, Can Hakko’nun sevgilisi Deniz Aktaş ve Bettina Hakko’nun kardeşi Urs Machler de eğlenceli tatilin eşlikçisiydi.

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

Herkesin çizgili üst giydiği sevimli bir aile fotoğrafını paylaşan Bettina Hakko’nun tekneden takla atarak atladığı anları ise “maşallah” dedirtti. Oldukça sportif olan 61 yaşındaki Hakko’nun birbirinden akrobatik hareketleri, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir maşallah da benden!

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

Bettina Hakko-Can Hakko-Kerim Yeşil-Deniz Aktas-Pia Hakko Yeşil-Katia Hakko-Urs Machler

 

Gün batımı daveti

Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda bu yıl misafirlerini ağırlamaya başlayan Elementa Hotel’in içindeki Agora Bodrum Restoran, yapılan keyifli bir davetle kapılarını açtı. Heykellerle dolu bahçesinde, leziz Akdeniz mutfağını Türkçe 90’lar pop müziği eşliğinde sunan restoranın açılışı büyük ilgi gördü. Ünlü isimlerin katıldığı açılış davetinde konuklar Agora bahçelerinde güneşi batırdı. Adını toprak, hava, su ve ateş elementlerinden alan, Nurçe Erben ve Mina Gök’ün ortaklığında açılan Elementa Hotel, ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Agora Bodrum Restoran da Akdeniz sanatıyla lezzetini buluşturuyor.

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

Nurçe Erben - Mina Gök - Yağmur Ün

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

Kadriye-Güven Olgar

Kocası çaldı kendi oynadı

Bodrum’da DJ Uğurcan Kaya’nın çaldığı Must’a uğradım bir akşam. İstanbul’daki kalabalığını aratmayan Must’ta Çiğdem Kayalı’ya da rastladım. 2017’de evlendiği eşi Uğurcan Kaya’yı yalnız bırakmayan Kayalı, eşinin setinin önünde dans etti. Bir an olsun pistten inmeyen Çiğdem Kayalı, misafirlerin ilgi odağıydı.

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatilde

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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