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Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup evleniyor... İşte detaylar!

#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup#Indira Elemes
Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup evleniyor... İşte detaylar
Deniz BOY

Indira Elemes ile yaptığı “Yok Say” şarkısının tanıtımını yapan Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile evlenme hazırlığında olduğunu doğruladı: Henüz tarih yok ama hazırlığa başladık.

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Kazakistan'ın tanınmış sanatçılarından Indira Elemes ile düet yapan Mustafa Sandal, önceki gün şarkıları ‘Yok Say’ı tanıttı. Elemes ile basın mensuplarının önüne çıkan Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile evleneceğini de doğrulayarak, henüz tarih almadıklarını ama hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Keyifli olduğu görülen Mustafa Sandal, şarkının bugün yayınlanan klibini de Kapadokya’da çektiklerini anlatarak, “15 yıl önce Kapadokya’da klip çekmek istedim ama o zaman yapamadım. Bu zamana kısmet oldu. İndira gördüğü zaman oraya bayıldı” diye konuştu.

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup evleniyor... İşte detaylar

Indira Elemes - Mustafa Sandal - Melis Sütşurup

MUSTAFA SANDAL’IN ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜM

Mesleğini her zaman dikkatle icra ettiğini de belirten Sandal, “Mesleki istikrar benim hep önceliğim oldu, disiplinli olmaya özen gösterdim. Bizim meslek ego denilen zehre çok açık bir meslek, seni etkilemesine müsaade edersen yolunu şaşırabilirsin. Ben de normal insanlar gibi yaşıyorum. 30 yıldır spor yapıyorum, kendime dikkat ediyorum. ‘Z kuşağıyla kopuyoruz’ dedim. Ekibimle buna dikkat ettik ve yeni jenerasyonu yakalamaya çalıştık” dedi.

Heyecanlı halleriyle dikkat çeken ve konuşmasının büyük kısmını Türkçe yapan Indira Elemes ise “Benim için çok önemli bir gün. Çok güzel bir tecrübe oldu, Türkçe öğrenmeye başladım. Mustafa beni çok güzel ağırladı” dedi. Sandal’ın şarkılarıyla büyüdüğünü belirten Elemes, “Ona hayrandım, benim çocukluk kahramanım. Kazak ve Türkler her zaman kardeştir” diye konuştu.

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