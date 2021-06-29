Mustafa Sandal plajda ilgi oldağı oldu... 51 yaş kasları

KITESURF OKULU AÇTI

Sörfe düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve kısa süre önce Muğla-Akyaka’da bir kitesurf okulu açan Mustafa Sandal, önceki gün okulunun bulunduğu sahilde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, kitesurf için yeterli rüzgârın olmadığı günü yüzerek değerlendirdi.

PALETLE YÜZDÜ

Deniz gözlüğü ve paletleriyle suya atlayan Mustafa Sandal, 4 kilometre yüzdü. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan 51 yaşındaki ünlü popçu, kaslı vücuduyla dikkat çekti. Sandal, plajda da ilgi odağı oldu.









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