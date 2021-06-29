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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Mustafa Sandal plajda ilgi oldağı oldu... 51 yaş kasları

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Mustafa Sandal plajda ilgi oldağı oldu... 51 yaş kasları

Mustafa Sandal, kitesurf okulunun bulunduğu Akyaka’da görüntülendi. 51 yaşındaki şarkıcı, kaslı vücuduyla dikkat çekti.

KITESURF OKULU AÇTI

Sörfe düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ve kısa süre önce Muğla-Akyaka’da bir kitesurf okulu açan Mustafa Sandal, önceki gün okulunun bulunduğu sahilde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, kitesurf için yeterli rüzgârın olmadığı günü yüzerek değerlendirdi.

Mustafa Sandal plajda ilgi oldağı oldu... 51 yaş kasları

PALETLE YÜZDÜ

Deniz gözlüğü ve paletleriyle suya atlayan Mustafa Sandal, 4 kilometre yüzdü. Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan 51 yaşındaki ünlü popçu, kaslı vücuduyla dikkat çekti. Sandal, plajda da ilgi odağı oldu.

Mustafa Sandal plajda ilgi oldağı oldu... 51 yaş kasları



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