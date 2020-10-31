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Haber Giriş: 31.10.2020 - 08:19 | Son Güncelleme:

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden
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Mustafa Sandal, olaylı şekilde ayrıldığı sevgilisi Melis Sütşurup’la önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı mekandaydı.

Çift, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi. Mekandan birlikte ayrılan ikili, Sütşurup’un son model arabasına binerken soruları yanıtsız bıraktı. Melis Sütşurup, geçen yıl Mustafa Sandal’dan ayrıldığında “Midemi bulandıran şeyler vardı” açıklamasını yapmıştı. Sandal’ın sevgilisinden 100 bin lira borç aldıktan sonra ilişkisini bitirmek istediği, bunu duyan Sütşurup’un kızgınlıkla sert açıklamalar yaptığı öne sürülmüştü. 

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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