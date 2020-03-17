Mustafa Sandal karantinaya mı alındı? Ünlü şarkıcıdan Corona Virüs açıklaması geldi

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki Corona Virüs iddialarına yanıt verdi.

"HERKES GİBİ EVDEYİM VE ÇALIŞIYORUM"

Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak “Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok” dedi.