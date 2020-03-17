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Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:25,Son Güncelleme:/

Mustafa Sandal karantinaya mı alındı? Ünlü şarkıcıdan Corona Virüs açıklaması geldi

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında Corona Virüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilmişti. Mustafa Sandal o iddiaları yalanladı.

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki Corona Virüs iddialarına yanıt verdi.

"HERKES GİBİ EVDEYİM VE ÇALIŞIYORUM"

Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak “Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok” dedi.

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Ünlüler evlerine kapandı Corona virüs önlemi
Ünlüler evlerine kapandı! Corona virüs önlemi
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