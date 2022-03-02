Mustafa Sandal Emina Jahovic'e 1,8 milyon ödemiş

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Emina Jahovic, Mustafa Sandal’ın kendisine nafaka ödemediğini öne sürmüştü. Ne var ki, İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi’nin verdiği kararda, Mustafa Sandal’ın eski eşine 968 bin lira nafaka ödemesi yaptığı banka dekontlarıyla belirlenip onaylandı.

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Ayrıca, Sandal’a ait olan Çubuklu Vadi’deki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin lira daha Emina Jahovic’e ödenmiş. Mahkeme kararında, Sandal’ın, oğulları Yaman ve Yavuz’un okul taksitleri ile diğer tüm zorunlu ihtiyaçlarını da eksiksiz ödediği görülüyor.Bu arada, geçimini sağlamakta zorlandığı için Mustafa Sandal’ı icraya veren Jahovic’in, kozmetik firması ‘YaEmina’ için Sırbistanlı bir iş adamından 4 milyon Euro yatırım desteği ve aylık 10 bin dolar aylık maaş aldığını öğrendim. Sırbistan’dan ayrıca aylık ortalama 50 bin lira kira geliri de olduğu söyleniyor.

MAHKEME SANDAL’IN TALEBİNİ HAKLI BULDU

İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi, “Birikmiş nafaka alacağı” iddiasıyla ilgili Mustafa Sandal’ın durdurma talebini kabul etti. Yani, icra takibini gerektirecek resmi olarak kesinleşmiş bir nafaka alacağı yok. Sandal’ın açtığı nafaka iptali davası ise önümüzdeki duruşmalarda karara bağlanacak.

O da Galataport’lu oldu

Tasarımcı Elif Mısırlı, markası “Boho Loves”ı son günlerin uğrak noktası Galataport’a taşıdı. Burada bir pop-up butiği açan Mısırlı, Boğaz manzaralı yeni butiğinde önceki gün dostlarını ağırladı.

Çiçek desenli romantik yeni tasarımlarını dostlarına tanıtan Mısırlı’nın mağazasının yalın ama çarpıcı dekorasyonu da çok beğenildi.

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CZN Burak Hande Erçel’i geçti!

Türkiye’nin Instragram’da en çok takipçisi olan ünlülerinin kim olduğuna baktım. Top 10, geçen yıla oranla biraz değişmiş. Ama Nusret hala zirvede! Güncel takipçi sayısı 42.6 milyon. Ancak geçen yıl ikinci sırada olan Hande Erçel, bu yıl tahtını kaptırmış! Kime derseniz, kendi gibi bir oyuncuya değil CZN Burak’a! İnternet fenomenine dönüşen CZN Burak lakaplı Şef Burak Özdemir, takipçi sayısını neredeyse ikiye katlayarak 31.9 milyon kişiyle ikinci sıraya geçerek, Hande’yi üçüncü sıraya itmiş. 26.9 milyon takipçisi olan Hande Erçel’i, Burak Özçivit ve Demet Özdemir izliyor. Son 5’te ise Acun Ilıcalı, Hadise, Neslihan Atagül, Fahriye Evcen ve Murat Boz var.

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Gastronomi ve sanattaki kadınları onurlandırıyor

Sadece Türkiye’nin değil, dünya jet-set’inin de sevilen tatil destinasyonlarından olan Bodrum’daki Maçakızı Hotel, bu yıl ilk kez kış boyunca açıktı. Sanat ve gastronomi alanındaki kadınları onurlandırmak için özel bir program yapan otel, geçtiğimiz günlerde ünlü kadın şefleri mutfağında ağırladı.

Şemsa Denizsel, Seray Öztürk, Damla Uğurtaş Özay, Pınar Taşdemir, Sara Tabrizi, Müge Ergül Karaca, Çiğdem Seferoğlu ve Zeynep Pamirtan’ın lezzetlerine, şarap uzmanı Oluş Molu eşlik etti. Oldukça keyifli geçen bu buluşmanın ardından otel, Istanbul’74 ile birlikte de heykeltıraş Mine Akın’ın sergisine ev sahipliği yapıyor. Zeytin ağacından yapılmış heykellerden oluşan sergi, 24 Nisan’a kadar gezilebilir.

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