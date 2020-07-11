Mustafa Sandal avukatıyla yanıt verdi: Defne’yi onore etti

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Defne Samyeli, “Beni Ağlatma” adlı kitabında kendisi hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla Mustafa Sandal’a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ünlü şarkıcı, Samyeli’nin iddialarına karşılık verdiği yanıtta kitapta anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. Sandal’ın avukatı şöyle dedi:



İFTİRA ATMADI, YÜCELTTİ



“Kitaptaki beyanlarla Samyeli’nin itibarı zarar görmemiştir. Aksine onore edici ve iltifat niteliğinde beyanlardır. Sandal, kitabında onun çok güzel bir kadın olduğunu, etkilenmemenin mümkün olmadığını, ancak kendisinin de sanatçı olması nedeniyle taraflar arasında bir ilişki yaşanmadığını anlatmıştır. Hakaret etmemiştir, iftira atmamıştır, gurur ve onur kırıcı bir ithamda bulunmamıştır. Aksine Samyeli’yi kitapta yüceltilmiştir. Davanın reddi gerekir.”