MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMustafa Sandal avukatıyla yanıt verdi: Defne’yi onore etti
GeriMagazin Mustafa Sandal avukatıyla yanıt verdi: Defne’yi onore etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mustafa Sandal avukatıyla yanıt verdi: Defne’yi onore etti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mustafa Sandal avukatıyla yanıt verdi: Defne’yi onore etti
Abone Olgoogle-news

Mustafa Sandal, Defne Samyeli’nin açtığı davaya avukatı aracılığıyla yanıt verdi.

YAZILANLAR DOĞRU

Defne Samyeli, “Beni Ağlatma” adlı kitabında kendisi hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla Mustafa Sandal’a 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ünlü şarkıcı, Samyeli’nin iddialarına karşılık verdiği yanıtta kitapta anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. Sandal’ın avukatı şöyle dedi:

İFTİRA ATMADI, YÜCELTTİ

 “Kitaptaki beyanlarla Samyeli’nin itibarı zarar görmemiştir. Aksine onore edici ve iltifat niteliğinde beyanlardır. Sandal, kitabında onun çok güzel bir kadın olduğunu, etkilenmemenin mümkün olmadığını, ancak kendisinin de sanatçı olması nedeniyle taraflar arasında bir ilişki yaşanmadığını anlatmıştır. Hakaret etmemiştir, iftira atmamıştır, gurur ve onur kırıcı bir ithamda bulunmamıştır. Aksine Samyeli’yi kitapta yüceltilmiştir. Davanın reddi gerekir.”

 

 

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle