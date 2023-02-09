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Mustafa Rahman Tohma depremde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı

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#Mustafa Rahman Tohma#Seren Serengil#Hatay
Mustafa Rahman Tohma depremde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 10:10

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma depremde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı.

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altında kaldı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi.

Hemen Hatay'a ailesinin yanına giden Mustafa Rahman Tohma annesi Suna Tohma'yı son yolculuğuna uğurladı.

Mustafa Rahman Tohma depremde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı

Annesine veda eden Tohma, acısını şu sözlerle dile getirdi:

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"Hayatımın en zor günü canım annemi toprağa verdim. Kendi ellerimle abdest aldırdım; elini sıktım, öptüm vedalaştım... Sen beni yalnız bıraktım annem ama gözün arkada kalmasın. Babam, kızın ve torunun bana emanet. Huzurlu uyu, melekler yoldaşın... Allah'ım seni cennetine nasip etsin; seni çok seviyorum canım annem. Sana hakkım sonuna kadar helal olsun"

 

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#Mustafa Rahman Tohma#Seren Serengil#Hatay

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