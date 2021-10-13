Mustafa Keser ile Bülent Ersoy karşı karşıya!

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Sanat dünyasının iki usta ismi Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in kavgası hâlâ magazin kulislerinde konuşuluyor. Ersoy ile Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programı iki bölüm sonra yayından kaldırıldı. Keser, bunun üzerine YouTube kanalından özel açıklamalarda bulunarak, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi ve Ersoy’u sert sözlerle eleştirdi. Bunun üzerine Ersoy da kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Keser’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor. İkilinin arasındaki soğuk rüzgârlar esmeye devam ederken biz de sanatçıların kariyerlerini mercek altına aldık.

Mustafa Keser, 1 Ocak 1945’te Elazığ’da doğdu. Babası Cemil Keser marangoz ve keman yapımcısı olduğu için, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrendi. Müzik için İstanbul’a gelen Keser, Kâni Karaca’dan müzik dersleri aldı. Zaman zaman çeşitli şarkıcılara eşlik etti, zaman zaman da gazinolarda kendisi çalıp söyledi.

Askerliği dolayısıyla İstanbul’dan ayrılan Keser, İzmir’e yerleşti. 15 yıla yakın İzmir’de yaşayan sanatçı, orada Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Safiye Ayla gibi birçok usta isimle birlikte çalıştı.

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Mustafa Keser, “Beni müzisyen olarak ilk sahneye çıkaran Müzeyyen Senar’dır. 1978 yılında Pembe Köşk Gazinosu’nda Senar’la aynı gün konser verdim. Zeki Müren de beni 3 defa dinledi” dedi.

45 YILLIK SANAT HAYATI

Keser, 1975’te TRT’nin amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazandı ve 1982’ye kadar TRT İzmir Radyosu’nda mahalli sanatçı olarak görev yaptı.

Müzikten kazandığı para yetmeyince Mustafa Keser memurluk, dolmuş şoförlüğü, taksicilik, market işletmeciliği gibi farklı işler de yaptı.

1982’de TRT’nin yetişmiş sanatçı sınavını Türk Sanat Müziği dalında kazandı ve TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. Ancak 1989 yılında TRT’den ayrılıp İstanbul’a yerleşti.

1995’te HBB televizyonunda “Mustafa Keser ve İstekleriniz” isimli ve canlı olarak yayınlanan şarkı istekleri programına başladı. İleriki yıllarda bu program, farklı kanallarda da “Mustafa Keser Sizlerle” ismiyle devam etti.

Yıllar içerisinde Altın Kelebek ve birçok benzeri ödül kazandı. 45 yıllık sanat hayatında 8 tane albüm yaptı.

BÜLENT ERSOY

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Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde Malatya’da doğdu ve 8 yaşında ailesiyle İstanbul’da geldi. Sanat hayatına küçük yaşta özel müzik dersleri alarak başlayan Ersoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda iki aylık eğitim gördü.

Müzik eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel dersler alan Ersoy, 1970’te dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu’nda sahneye ilk adımını attı.

Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanan Ersoy’un, 1971’de Saner Plak’tan çıkan 45’lik plağı ilk albüm çalışması olmuştur. Usta sanatçı, 1974 yılında Büyük Maksim Gazinosu’nda sahne aldı. Aslında Erkoç olan usta sanatçının soyadı, o dönem Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirildi.

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Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar’ın temsilcisi olarak gösterilmişti.

LONDRA’DA SAHNEYE ÇIKAN İLK TÜRK SANATÇI

Bülent Ersoy, 80’li yıllarda “Beddua”, “İtirazım Var”, “Yüz Karası” gibi dönemin popüler müzik türü olan arabesk müzik tarzında albümler yaptı. 1980 yılında London Palladium’da ve 1983 yılında Madison Square Garden’da sahne alan ilk Türk sanatçısı oldu. 30 Mart 1997’de ise Ümmü Gülsüm’den sonra, etnik müzik sazlarıyla Olympia müzikholünde sahne alan ilk Türk sanatçı unvanını kazandı. 1997 yılında “Maazallah” ismini taşıyan albümü, daha piyasaya sürülmeden yankı uyandırdı. Bugüne kadar 30’un üstünde albüm yapan sanatçı, müzik yaşamı boyunca sayısız ödül aldı.