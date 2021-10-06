Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Meğer maçtan önce böyle uyarmış Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...Meğer maçtan önce böyle uyarmış! "Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."#Galatasaray
Müthiş operasyon Film gibi... Uçakla kaçırdılarMüthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar#Afganistan
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
Talimatı Erdoğan vermişti Hedef yıl sonuna kadar...Talimatı Erdoğan vermişti! Hedef yıl sonuna kadar...#Tarım Kredi Kooperatifleri
3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı3. Dünya Savaşı tehdidi... Gerilim zirve yaptı! #Çin
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
Tinder depremi: Skandalı o isim açıkladıTinder depremi: Skandalı o isim açıkladı!#İngiltere
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
İşte Yıldızı Parlayanlarİşte 'Yıldızı Parlayanlar'#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Aklı başına geldi Yalnız yaşıyordu ama...Aklı başına geldi! Yalnız yaşıyordu ama...#Galatasaray
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu

#Mustafa Keser#Bülent Ersoy#İzzet Yıldızhan
Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu

Mustafa Keser, Bülent Ersoy ile sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programının yayından kalkması üzerine özel açıklamalarda bulundu. Keser, “Müzeyyen Senar, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken divalık sana mı kaldı? Seni diva değil, divan yaparlar” dedi.

Haberin Devamı

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” programını birlikte sunmaya başladı. Program, canlı yayınlanan iki bölümün ardından yayından kaldırıldı. Yaşananlar sonrası Keser, YouTube kanalından özel açıklamalarda bulunarak, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi: “56 yılını sanata vermiş, 30 yıldır da ekranlarda olan biriyim. Kendisiyle hiç sahnede çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yaptığını duyarız. Yapımcı Polat Yağcı, tarafından teklif geldiğinde pek sıcak bakmadım. Polat, ‘Abi yok, bir şey olmaz’ dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Şunu düşündüm: ‘Ben bu arkadaştan yaşça da sanatça da büyüğüm. Bizim yanımızda sanat ve musiki açıdan yanlış bir hareket yapmaz’ Yanlış düşünmüşüm, yanılmışım.”

SENİN UŞAĞIN MIYIM
Mustafa Keser, programın bant yayın olmasını Bülent Ersoy’un geç kalmaları yüzünden istemediğini açıkladı: “Bant yayın kesinlikle benim tarzım değil. Onun üzerine canlı yayın yapmaya karar verdik. Birinci program o kadar toz kalkmadı. Ama ikinci programda sanki karşısında hizmetçisi, marabası var gibi hitap ediyordu. Kendisinden 6-7 yaş büyük adamım. Bana oradan ‘Keser’ diye bağırıyordu. Kimsin sen, bana o şekilde bağırıyorsun. Bana ‘Kürdo’ diyordu. Keser senin babanın uşağı mı? Sonra program bitti. Rejisöre, yönetmene, şefe bağırır, kendisi okuyamaz döner vokallere bağırır...”

Haberin Devamı
Bütün aksaklıklar Ersoyun yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır

İlgili Haber:Bütün aksaklıklar Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır

KAYBEDEN MESLEĞİ BIRAKSIN
Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un ‘diva’ kelimesini de hak etmediğini söyledi: “Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Nesrin Sipahi, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar varken, divalık sana mı kaldı? Bunların hepsi seni 8’e katlar. Seni diva değil, divan yaparlar. Bülent Ersoy musiki ile ilgili çok bilgili olduğunu, uçan kuşun notasını yazdığını iddia ediyor. Şöyle bir önerim var. Noter tespiti yapsınlar. Konservatuvar hocalarımızdan birkaçı jüri olsun. Bizi imtihan etsinler. En ağır makamları okutsunlar. Hangimiz imtihanı kaybedersek bir diğerinin elini öpsün, ‘usta sensin’ desin ve mesleği bıraksın. Ben varım.”

Mustafa Keser, Bülent Ersoy kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu

MUSTAFA ABİ'DEN ÇOK DAHA SABIRLIYMIŞIM
İzzet Yıldızhan önceki gün Zorlu AVM çıkışında görüntülendi. Yıldızhan da Bülent Ersoy’la yaptığı programın 4 hafta sonra yayından kalktığını söyledi: “Ben Mustafa (Keser) Abi’den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim. Bülent Hanım’ın, artık böyle programlar yapmaması lazım. Daha çok sağlığına dikkat etmeli. Bazı sanatçılar zordur.” Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un orkestrasının KKTC’de tutuklanmasıyla ilgili ise “Bülent Ersoy’a değil arkadaşlara üzüldüm. Ben aynı pozisyonda kalsam dönmezdim” dedi.

Haberin Devamı

ORKESTRA BAĞIMSIZ ÇALIŞIYORDU!
Bülent Ersoy’un Kuzey Kıbrıs’taki konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi de bir aylık gözetim süresi sonunda 1 aylık hapis cezası aldı. Orkestra ekibi, “Bu kadar aileyi perişan etti” sözleriyle ünlü sanatçıya tepki gösterdi. Ersoy ise avukatı aracılığıyla suçlamaları reddetti: “Orkestra, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İddiaların muhatabı ise müvekkilemin kendisi değildir.” Müzisyenlerin yakın zamanda Bülent Ersoy ve konser organizatörine dava açacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

BABASI VEFAT ETTİ
Öte yandan bir süredir tedavi gören Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç da önceki gün hayatını kaybetti. Erkoç, eylül ayında evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Ersoy, bu kez de babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Sanatçı, acı haber sonrasında sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını yayınladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Keser#Bülent Ersoy#İzzet Yıldızhan