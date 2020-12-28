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Haber Giriş: 28.12.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti

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Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti
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Türkiye’nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı(90) vefat etti. Kandıralı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Kandıralı dün gece hastanede hayatını kaybetti. Kandıralı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek. 

Mustafa Kandıralı hayatını kaybetti


Mustafa Kandıralı kimdir?
Mustafa Kandıralı, İzmit'in Kandıra kazasında 1930 yılında doğdu. Klarnet çalar. 1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi.
On üç yaşında Kandıra’daki evinden kaçıp yürüyerek İstanbul’a gelen Mustafa Kandıralı 50 yılı aşkın bir zaman dilimi içindeki sanat yaşamına onlarca plak, 20’den fazla kaset sığdırdı. Yaklaşık yirmi yıl boyunca TRT’deki programlarıyla neşeli bayram sabahlarının simgesi hâline geldi. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi değerli yorumculara eşlik etti. Yeteneği, çalışkanlığı, esprili mizacı, seyirciye ve çalışma arkadaşlarına olan saygısı ile müzik dünyasında bir ekol yarattı. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da bir klarnet ustası olduğunu ispat etti, hayranlar edindi. Louis Armstrong ile beraber çaldı. Dünyanın dört bir tarafında yapılan konserler ve resitallere katıldı. En iyi yetiştirdiği klarnet ustalarından birisi Yıldıray Deniz B., diğeri ise Hüsnü Şenlendirici'dir.

 

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