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Mustafa Ceceli'ye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

#Mustafa Ceceli#Selin İmer#Tut Elimden
Mustafa Ceceliye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

Mustafa Ceceli, “Tut Elimden” adlı yeni şarkısına klip çekti. Şarkıcı, klipte eşi Selin İmer’le birlikte kamera karşısına geçti.

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Mustafa Ceceli, yeni şarkısı “Tut Elimden”in klibinde eşi Selin İmer ile birlikte kamera karşısına geçti. Geçen yıl çiftle yaptığım röportajda, eşi Selin İmer’in müzik kulağına çok güvendiğini söyleyen Ceceli, yaptığı her şarkıyı önce ona dinlettiğini anlatmıştı. Hatta eşinin etkileyici bir ses tonu olduğunu da söyleyen sanatçı, “İkna edersem ona single yapacağım” demişti.

Mustafa Ceceliye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

Her ne kadar cemiyetin gözde isimlerinden biri olsa da Selin İmer’in çok fazla görünür olmayı sevmediğini biliyorum. Bu nedenle belli ki Ceceli, eşini single yapmaya henüz ikna edememiş. Ama İmer, klibinde minik bir rol için ikna olmuş. Romantik aşk şarkısında eşine eşlik eden İmer için güzel bir hatıra bence...

Mustafa Ceceliye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

Marsilya zaferini çocuklarıyla kutladı

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, geçen hafta karşılaştığı Marsilya’yı 4-2 yenerek hepimizi gururlandırmıştı.
Marsilya galibiyetinden sonra oyuncular büyük sevinç yaşadı.

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Mustafa Ceceliye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

Maçı tribünden izleyen Arda Turan, galibiyet zaferini evde çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan’la da kutladı.
Evde GS formalarıyla maçı izleyen kardeşler, babalarının gelmesiyle havalara uçtu!

Sevgililer Günü’ne hazırlanıyor

“Stella By Zeynep Ateş” markası ile Avrupa’dan sonra Dubai, Abu Dabi ve Doha pazarında boy gösteren Zeynep Ateş, Sevgililer Günü için özel bir koleksiyon hazırlığı içinde... Dizi filmlere verdiği tasarımlarıyla Orta Doğu’nun dikkatini çeken modacı, yoğun ilgiden çok memnun. Sevgililer Günü için şimdiden hazırlamaya başlayan Zeynep Ateş, koleksiyonunu ocak ayı itibarıyla satışa sunacak.

Mustafa Ceceliye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

Suya Saygı koleksiyonu

Koton, dünyaya dost ham madde ve üretim teknikleriyle hazırladığı “Suya Saygı” koleksiyonunu tanıttı. Dünya serbest dalış rekortmeni, milli sporcu ve UNDP Türkiye’nin sudaki yaşam savunucusu Şahika Ercümen ile hayata geçirdiği koleksiyon, buzulların erimesiyle değişen iklim koşullarına dikkat çekiyor. “Koton X Şahika Ercümen Suya Saygı” koleksiyonu üretilirken 623 bin kg daha az karbon emisyonu sağlanırken, 49 milyon litre su tasarrufu elde edildi ve 825 kg daha az pestisit kullanılmasına önayak oldu.

Mustafa Ceceliye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

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Şimdi de Bolonya’da!

Türkiye’nin değerli markalarından Kiğılı, modanın merkezi İtalya’da 14’üncü mağazasını Bolonya’da açtı. Kentin merkezi caddelerinden Via Guglielmo Marconi’de yer alan mağazanın açılışına Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, eylül ayında sponsorluk anlaşması imzaladığı İtalya Basketbol Birinci Lig takımlarından Kiğılı Fortitudo Bologna Takımı Başkanı Christian Pavani, antrenör Antimo Martino ve oyuncuları başta olmak üzere Bolonya kentinin iş, sanat, spor ve moda dünyasından çok sayıda davetli katılmış.

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Mustafa Ceceliye yeni klibinde eşi Selin İmer eşlik etti

Bir Türk markasının başarısı herkes gibi beni de çok gururlandırıyor. Ve köşemde bu haberlere yer vermeye özen gösteriyorum. Kiğılı’yı tebrik ediyor ve alkışlıyorum.

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#Mustafa Ceceli#Selin İmer#Tut Elimden

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