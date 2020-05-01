Mustafa Ceceli'ye manidar soru

Günlerini beste yaparak geçirdiğini belirten Ceceli, salgın sürecinden ders çıkardığını söyledi: “Zamanı çok israf ediyormuşuz, hunharca tüketim yapıyormuşuz. Bu periyot bittikten sonra hiçbir şey aynı olmayacak.”



Şarkıcı, “İkinci kez baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise gülerek yanıt verdi: “Tabii herkes evde olduğu için manidar bir soru oldu. Ama bu dünya koşullarında mevcudiyeti korumak en iyisi.”









