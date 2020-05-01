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Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mustafa Ceceli'ye manidar soru

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Mustafa Ceceli'ye manidar soru
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Mustafa Ceceli önceki gün Etiler’de mutfak alışverişi yaparken görüntülendi.

Günlerini beste yaparak geçirdiğini belirten Ceceli, salgın sürecinden ders çıkardığını söyledi: “Zamanı çok israf ediyormuşuz, hunharca tüketim yapıyormuşuz. Bu periyot bittikten sonra hiçbir şey aynı olmayacak.”

Şarkıcı, “İkinci kez baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise gülerek yanıt verdi: “Tabii herkes evde olduğu için manidar bir soru oldu. Ama bu dünya koşullarında mevcudiyeti korumak en iyisi.”

Mustafa Ceceliye manidar soru



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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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