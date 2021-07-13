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Haber Giriş: 13.07.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Mustafa Ceceli'den Kürtçe performans

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Mustafa Ceceli'den Kürtçe performans

MUSTAFA Ceceli, Ağrı’da bu yıl ikincisi düzenlenen Balık Gölü Festivali’nde konser verdi.

Taşlıçay ilçesinde 2 bin 241 metre rakımı ile Türkiye’nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip Balık Gölü’nde gerçekleşen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Sevilen hitlerini seslendiren Ceceli, repertuarında ilk kez Kürtçe şarkılara da yer verdi. Ceceli’nin “Rındamın”, “Dilber”, “Hurik Hurik” adlı Kürtçe şarkılardaki performansı hayranlarından tam not aldı.

Mustafa Ceceliden Kürtçe performans


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