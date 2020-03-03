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Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:40,Son Güncelleme:/

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan haber var

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan haber var
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Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur’un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur’un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil. 

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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