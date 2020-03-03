Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan haber var

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi 87 yaşındaki Muhterem Nur’un tedavisinde hastane değişikliği yapıldı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nur, geçen cuma günü, diyabet alanında uzmanları bulunan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 15 gün önce şekere bağlı böbrek ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan, ardından enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Muhterem Nur, hastane değişimi sonrası diyalizden çıkarıldı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve duyduğu seslere gözünü açarak tepki vermeye başlayan Nur’un yoğun bakımdan ne zaman çıkacağı ise belli değil.