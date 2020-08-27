Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!

Kızının ölümünün ardından, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan acılı baba olayla ilgili detayları anlattı.

18 yaşında intihara teşebbüs edip, tedaviye alındıktan birkaç hafta sonra hayatını kaybeden İpek Er’in babası Fuat Er, Musa Orhan’ın kızının ölümüne sebep olduğunu ileri sürdü. İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu. Baba Er ise olayla ilgili, Orhan’ın İpek ile 3 gün birlikte kaldıktan sonra İpek’i operasyona gidiyorum deyip kuzenine bıraktığını, dönünce evleniriz söylemleriyle kızını kandırdığını iddia etti. Bu sözlerinin ardından kızıyla evlenmek istemediğini ve İpek’in ağabeyi tarafından aranarak bunun sebebinin sorulduğunu ifade etti. Orhan’ın o konuşmada İpek’i tanımadığını ve haklarında tazminat davası açacağını söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine 18 yaşındaki İpek’in bu durumu kabullenemediğini ve mektup bırakarak canına kıydığını anlattı.