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Musa Eroğlu kimdir, eşi kim? İşte Musa Eroğlu'nun eşi ve hayatıyla ilgili bilgiler

#Musa Eroğlu#Musa Eroğlu Kimdir#Musa Eroğlu Eş
Musa Eroğlu kimdir, eşi kim İşte Musa Eroğlunun eşi ve hayatıyla ilgili bilgiler

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberleri ardından Musa Eroğlu’nun hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Musa Eroğlu kimdir, eşi kim?

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Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, 1944 yılında Kumaçukuru’da dünyaya geldi. Repertuvarı Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Mersin ve Tahtacı türküleri ile özdeşleşmiş Türk Halk Müziği'nin "üstad"ları arasında kabul edilir.

Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.

1966’da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

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