MÃ¼rebbiye kÄ±yafetini Ã§Ä±karÄ±p dolaba astÄ±... Rahmetli kaynanasÄ±na selam gÃ¶nderdi... Ãœvey kaynanayla kulaktan kulaÄŸa oynadÄ±

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da Mountbatten Windsor ailesinin Ã¼yeleri 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu adÄ±na mÃ¼cadele edenlerin anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen etkinliklerde yerlerini aldÄ±.

Ã–nceki gece Royal Albert Hall'da dÃ¼zenlenen etkinlikte bir eksikle yer alan aile bu kez o eksiÄŸi de tamamlayÄ±p yine Anma GÃ¼nÃ¼ iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.

BU KEZ AÄ°LE TAM KADRO BÄ°R ARADAYDI

Prens William'Ä±n Brezilya'da olmasÄ± nedeniyle katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ilk etkinliÄŸe bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens George annesi Kate Middleton'a eÅŸlik etmiÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ tÃ¶rende ise William, her zamanki gibi babasÄ±nÄ±n yanÄ±nda yerini aldÄ±.

Anma GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Kral Charles ile veliahdÄ± Galler Prensi William, Londra'daki Cenotaph'taki tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. Her ikisinin de eÅŸleri KraliÃ§e Camilla ile Galler Prensesi Kate Middleton da tÃ¶reni balkonda yan yana izledi.

Camilla ile Kate, gÃ¼nÃ¼n anlamÄ±na uygun ÅŸekilde siyahlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Galler Prensesi Catherine, pek sevdiÄŸi modacÄ± Catherine Walker imzalÄ± siyah bir manto elbise seÃ§ti. BaÅŸÄ±na da aynÄ± renkte bir ÅŸapka taktÄ±.

Ã–nceki gece Royal Albert Hall'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±lamayan Prens William, dÃ¼nkÃ¼ anma etkinliÄŸinde babasÄ±nÄ±n yanÄ±nda yerini aldÄ±.





DUDAKLARINI OKUMASINLAR DÄ°YEÂ SAKLANDI

Camilla ile Kate, tÃ¶renin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¼nÃ¼n Ã¶nemine uygun bir ÅŸekilde gayet ciddi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiledi.

Ama sonlara doÄŸru gelin ve kaynana bir sÃ¼re kÄ±sÄ±k sesle aralarÄ±nda sohbete daldÄ±. Hatta Camilla bir ara sÃ¶yledikleri anlaÅŸÄ±lmasÄ±n diye aÄŸzÄ±nÄ± program kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±yla kapatÄ±p Kate ile konuÅŸtu. O anlarda ikisinin de gÃ¼lÃ¼msemesi dikkat Ã§ekti.

Bu arada Kate Middleton, kocasÄ± William'Ä±n Ã¼vey annesi Camilla ile sohbet ederken tÃ¶ren iÃ§in taktÄ±ÄŸÄ± inci kÃ¼pelerle de Prenses Diana'ya selamÄ±nÄ± gÃ¶nderdi. Diana, bu Ã¼nlÃ¼ kÃ¼pelerini Ã§eÅŸitli etkinliklerde sÄ±k sÄ±k kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kate, tÃ¶rende Prenses Diana'nÄ±n sÄ±k sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± inci kÃ¼peleri tercih etti.





Bu tercihi de "YanÄ±nda Ã¼vey kaynanasÄ±, rahmetli kaynanasÄ±na selam gÃ¶nderdi" yorumlarÄ±na yol aÃ§tÄ±.





BÄ°R GECE Ã–NCE GÄ°YDÄ°ÄžÄ° KIYAFET SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kate Middleton, Ã¶nceki gece Royal Albert Hall'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende giydiÄŸi kÄ±yafetle de Ã§ok konuÅŸuldu.

Alessand Rich imzalÄ±, bel kÄ±smÄ± peplum ayrÄ±ntÄ±lÄ± siyah elbisenin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise bÃ¼yÃ¼k ve beyaz yakasÄ±ydÄ±. Her ne kadar uzun sÃ¼redir gÃ¶remeyen hayranlarÄ± Kate'in yeniden ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan memnun olsa da Ã¼zerindeki elbise tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Sosyal medyada "Kate ne kadar gÃ¼zel ve saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ama o elbisesi hiÃ§ olmamÄ±ÅŸ. Ã–zellikle de yakasÄ±" ÅŸeklinde yorumlar yapÄ±ldÄ±.

Kate'in elbisesi Ã¶zellikle de beyaz yakasÄ± yÃ¼zÃ¼nden "mÃ¼rebbiye elbisesi" olarak nitelendirildi.

DiÄŸer yandan bu eleÅŸtirilere "Kate Ã§uval da giyse yakÄ±ÅŸÄ±r" yorumunu yapanlar da oldu.





Prenses Catherine'in Ã¶nceki gece giydiÄŸi siyah elbise sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu. Ã–zellikle de beyaz yakasÄ± yÃ¼zÃ¼nden elbiseÂ Buckingham SarayÄ±'ndaÃ§alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼niformalarÄ±na benzetildi. BazÄ±larÄ± da geÃ§miÅŸ yÄ±llarda mÃ¼rebbiyelerin giydiÄŸi kÄ±yafetlere benzetti.





Kate'in elbisesinin beyaz yakasÄ± aslÄ±nda Prenses Diana'nÄ±n zaman zaman uyguladÄ±ÄŸÄ± giyim tarzÄ±na bir gÃ¶ndermeydi.





Ã–nceki gecenin en Ã§ok ilgi Ã§eken katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± ise Prens William ile Prenses Kate'in Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ George oldu. GeleceÄŸin kralÄ± olan 12 yaÅŸÄ±ndaki George, babasÄ±nÄ±n katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende onun yerine annesine eÅŸlik etti.