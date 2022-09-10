Murda ile kavga mı ettiler? Aleyna Tilki'den iddialara yanıt

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Aleyna Tilki önceki gün Emirgan’da görüntülendi. Şarkıcı, “Telefonumu unuttum, onu almaya gelmiştim. Her şey keyifli gidiyor” dedi.



Tilki, son dönemde iptal edilen konserleir hakkında ise şunları söyledi:



“Bununla ilgili üzüntümü belirtmiştim. Benim 50 kişilik bir ekibim var. Konserlerimin iptal olması sadece benim değil onların da hayatını çok olumsuz etkiliyor. Bu durumdan dolayı çok üzülüyorum. Bu konuda çok hassas hissediyorum kendimi. Gerçekten çok duygulanıyorum. Yazıldığı gibi de Murda ile sıra kavgam da olmadı.”