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Murda ile kavga mı ettiler? Aleyna Tilki'den iddialara yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Tilki#Murda#Kavga
Murda ile kavga mı ettiler Aleyna Tilkiden iddialara yanıt
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 16:19

Aleyna Tilki, iptal edilen konserleri hakkında konuştu. Şarkıcı, “Gerçekten çok duygulanıyorum. Yazıldığı gibi de Murda ile sıra kavgam da olmadı” dedi.

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Aleyna Tilki önceki gün Emirgan’da görüntülendi. Şarkıcı, “Telefonumu unuttum, onu almaya gelmiştim. Her şey keyifli gidiyor” dedi.

Tilki, son dönemde iptal edilen konserleir hakkında ise şunları söyledi:

“Bununla ilgili üzüntümü belirtmiştim. Benim 50 kişilik bir ekibim var. Konserlerimin iptal olması sadece benim değil onların da hayatını çok olumsuz etkiliyor. Bu durumdan dolayı çok üzülüyorum. Bu konuda çok hassas hissediyorum kendimi. Gerçekten çok duygulanıyorum. Yazıldığı gibi de Murda ile sıra kavgam da olmadı.” 

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#Aleyna Tilki#Murda#Kavga

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