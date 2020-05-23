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Haber Giriş: 23.05.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Murat Yıldırım'dan Türk Kızılay'a kan bağışı

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Murat Yıldırım'dan Türk Kızılay'a kan bağışı
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Oyuncu Murat Yıldırım, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Çapa Kan Merkezine gelen Yıldırım'a, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, kan stoklarının ramazan ayı ve Kovid-19 nedeniyle kritik eşiğin altına düştüğünü öğrendiğini belirterek, vatandaşlara, "15-20 dakikanızı vererek 3 kişinin hayatının kurtulmasına yardımcı oluyorsunuz. Herkesi kan vermeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.
Ayrıca Yıldırım, Çapa Kan Merkezinde görevli bir hemşirenin kanser hastası çocuğu ile görüntülü görüşme yaparak setine davet etti.

Murat Yıldırımdan Türk Kızılaya kan bağışı

 

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