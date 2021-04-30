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Haber Giriş: 30.04.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Murat Yıldırım'dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

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Murat Yıldırım'dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Murat Yıldırım, Ramazan ayında alkış toplayan bir harekete imza attı. Erzak kolisi hazırlatan oyuncu, tam kapanmanın başlamasına saatler kala ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek tek tek dağıttı.

Oyuncu aracına yüklediği kolileri 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı. Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ise bir vatandaşın o anları görüntülemesiyle ortaya çıktı.

Murat Yıldırımdan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Murat Yıldırım geçtiğimiz yıl da ramazan ayında bir süpermarkette ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlarken görüntülenmişti. Ayrıca Etiyopya'da da 1000 aileye yardım kolisi gönderen oyuncuya Etiyopyalı çocuklardan "Murat Yıldırım çok teşekkür ederiz" yazılı mesajlar gelmişti.

Murat Yıldırımdan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

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