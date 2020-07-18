Ali KESER
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Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin moral tatili
Murat Yıldırım ve Iman Elbani’nin bebek sevinci yarım kaldı. Yıldırım, gebeliği sonlanan eşini moral bulması için tatile çıkardı.
2016 yılında evlenen oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı güzel Iman Elbani, geçen ay müjdeli bir haberle gündemdeydi. Elbani 2 aylık hamile olduğunu öğrenmiş, çift büyük sevinç yaşamıştı. Ancak ne yazık ki bu mutluluk kısa sürdü. Iman Elbani’nin hamileliği sona erdi. Yıldırım, eşini moral bulması için tatile çıkardı.
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