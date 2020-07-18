Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin moral tatili

2016 yılında evlenen oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı güzel Iman Elbani, geçen ay müjdeli bir haberle gündemdeydi. Elbani 2 aylık hamile olduğunu öğrenmiş, çift büyük sevinç yaşamıştı. Ancak ne yazık ki bu mutluluk kısa sürdü. Iman Elbani’nin hamileliği sona erdi. Yıldırım, eşini moral bulması için tatile çıkardı.