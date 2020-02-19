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Haber Giriş: 19.02.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Murat Yıldırım gidemeyince, ekip geldi

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Murat Yıldırım gidemeyince, ekip geldi

Murat Yıldırım iş yoğunluğu nedeniyle başrolünü üstlendiği Mısır yapımı ‘Mako’nun Şarm El-Şeyh ve Abu Dabi’deki çekimlerine katılamadı. Film ekibi bunun üzerine ünlü oyuncunun sahnelerini çekmek için Türkiye’ye geldi.

MURAT Yıldırım, başrolünü üstlendiği “Mako” filminin Mısır’ın Şarm El-Şeyh kenti ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılan çekimlerine katılamadı. Ünlü oyuncunun iş yoğunluğu nedeniyle yurtdışına çıkamaması üzerine film ekibi çareyi Türkiye’ye gelmekte buldu. Yaklaşık 100 kişilik ekip, Yıldırım’ın sahnelerini Hatay ve Adana’da çekti. Yönetmenliğini Mohamed Hesham Al-Rashidy’nin üstlendiği filmde oyuncu, Mourad karakterini canlandırdı. Yıldırım film için Adana’da dalış eğitimi de aldı.

Murat Yıldırım gidemeyince, ekip geldi



GERÇEK BİR HİKAYE

Senaryosunu Ahmed Halim’in yazdığı “Mako” 17 Aralık 1991 yılında Kızıl Deniz’de batan Salem Express adlı yolcu gemisinin hikâyesini konu ediniyor. Cidde Limanı’ndan Mısır’daki Safaga Limanı’na giden Salem Express gemisi, 1991 yılında Kızıldeniz’de battı. Gemide çoğunlukla hac görevinden dönen yolcular ve Mısırlı işçiler bulunuyordu. Şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle kayalara çarpan gemi, 20 dakika içinde battı. Gemide bulunan toplam 464 kişi hayatını kaybetti. 

Murat Yıldırım gidemeyince, ekip geldi

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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