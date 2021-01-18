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Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Murat Yıldırım eşinin adını bakın nereye yazdırdı

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Murat Yıldırım eşinin adını bakın nereye yazdırdı
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2016 yılında Iman Elbani ile hayatını birleştiren oyuncu Murat Yıldırım'ın aşkı için yaptırdığı jest, eşinin Instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.

Iman Elbani, sosyal medya hesabı Instagram story'sinden ünlü oyuncuyla birlikte yaşadıkları Beykoz'daki evlerinden kar manzarasını paylaştı. Gönderisindeki detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Murat Yıldırım her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Iman Elbani'nin adını bahçelerindeki havuzun zeminine yazdırdığı görüldü.
İşte o paylaşım...

Murat Yıldırım eşinin adını bakın nereye yazdırdı
Murat Yıldırım sosyal medya hesabı Instagram'dan "İyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşımına eşinin "My Heart" yazarak kalp emojisi koyması hayranlarını mest etti.

Murat Yıldırım eşinin adını bakın nereye yazdırdı

 İman Elbani ise eşi Murat Yıldırım ile çekildiği kar pozunu "Kışın soğuğundan kalbinin sıcaklığına sığındım" notuyla paylaştı.

 

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