Murat Yıldırım eşinin adını bakın nereye yazdırdı

Iman Elbani, sosyal medya hesabı Instagram story'sinden ünlü oyuncuyla birlikte yaşadıkları Beykoz'daki evlerinden kar manzarasını paylaştı. Gönderisindeki detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Murat Yıldırım her fırsatta aşkını dile getirdiği eşi Iman Elbani'nin adını bahçelerindeki havuzun zeminine yazdırdığı görüldü.

İşte o paylaşım...

Murat Yıldırım sosyal medya hesabı Instagram'dan "İyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşımına eşinin "My Heart" yazarak kalp emojisi koyması hayranlarını mest etti.



İman Elbani ise eşi Murat Yıldırım ile çekildiği kar pozunu "Kışın soğuğundan kalbinin sıcaklığına sığındım" notuyla paylaştı.