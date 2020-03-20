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Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

Murat Saraçoğlu ve Alma Terzic gizlice evlendi

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Murat Saraçoğlu ve Alma Terzic gizlice evlendi
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Yönetmen Murat Saraçoğlu ile Boşnak oyuncu Alma Terzic’in gizlice evlendiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan ünlü çift, 30 Ocak’ta sessizce nikâh masasına oturdu. Terzic ve Saraçoğlu’nun yoğun iş tempoları nedeniyle balayına çıkamadığı öğrenildi. Instagram hesabında adını Alma Terzic Saraçoğlu diye değiştirerek evliliği duyuran oyuncu, Türk pasaportunu da paylaşarak altına şu notu düştü: “Bir Türk’le uğraşılmaz, ben iki kere Türk’üm.”

Murat Saraçoğlu ve Alma Terzic gizlice evlendi

Alma Terzic, Kuruluş Osman dizisinde 'Sofia' karakterine hayat veriyor.

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