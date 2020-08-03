Murat Övüç'ten şarkıcı Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan bir videosunda söylediği sözler nedeniyle polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, "Bir tane şarkıcı var o... Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o..." diyerek açıkça Yeşim Salkım'a küfür etti. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin gülmesi ise tepkilere neden oldu

Yeşim Salkım ise, Twitter hesabından Murat Övüç'ün görüntülerini paylaşarak, "Yorum sizin nerede mağdur kadın var ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım şimdi Murat Övüç, keşke o ağzından çıkanı duysan unutma kontrolsüz güç güç değildir bu ülke çok gördü senin gibileri yok oldular yazık sana" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Murat Övüç'ün Yeşim Salkım'a küfrettiği görüntüler Twitter'da gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Murat Övüç'ün Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan videosunda kadınlar hakkında, "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…" sözleri olay olmuştu.

YANLIŞ ANLAŞILDIM

Bu açıklamasının ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Övüç'e tepki yağmıştı. Övüç ise yaptığı açıklamada "Orada bir yanlış anlaşılma var şiddetin her türüne karşıyım ama kadınlar da kendilerini tutacaklar dedim" diyerek kendini savunmuştu.

YEŞİM SALKIM'DAN SERT CEVAP



Murat Övüç'e en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Yeşim Salkım olmuştu. Salkım, Övünç'e bu sözlerle tepki göstermişti:

"Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız.''

"Kadın erkeğin bir adım gerisindedir" gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin!''

''Ettiğiniz küfürlere ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Bence çünkü hiç bir bilinçli toplum sizi kıymetli bir yere koymaz. 2 kızım var ve senin haddine değil bizim nasıl yürüyeceğimiz. Sana bir psikolog tavsiyesi...''