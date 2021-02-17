Murat Kurşun kimdir, nereli? Murat Kurşun'un eşi Asena Toprak hakkında bilgiler...

Aslen Mardinli olan Murat Kurşun, 1974 yılında dünyaya geldi. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını attı. Flash Tv ekranlarında kendi ismini taşıyan show porgramını sundu.

Bir klip çekiminde Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile tanışan Murat Kurşun, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

Asena Toprak, Miss Turkey 2015 yarışmasına katılmış ancak dereceye girememişti.

ASNEA TOPRAK KİMDİR?

Yarışmaya katıldığında henüz lise öğrencisi olan Asena Toprak evlendiği için eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Asena Toprak, Murat Kurşun'un ikinci eşi. Murat Kurşun daha önce şarkıcı Ceylan ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştı.