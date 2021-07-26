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Haber Giriş: 26.07.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç’ın gergin anları...

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Murat Dalkılıç’ın gergin anları...

Murat Dalkılıç önceki gün İzmir-Çeşme’deki bir plajda konser verdi.

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcıyı özel hayatı hakkındaki sorular kızdırdı.

Bir süredir eski sevgilisi Hande Erçel’in rol arkadaşı Sitare Akbaş’la aşk yaşadığı iddia edilen Dalkılıç, ilişkisini soran muhabirlere “Bana doğru soru sor! Ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi” diye tepki gösterdi ardından da röportajı yarıda kesip gitti.

Murat Dalkılıç’ın gergin anları...

Sitare Akbaş en son Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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