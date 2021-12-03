Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş'dan sorulara yanıt yok!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...Dev maçtaki gol şaşkına çevirdi! Ronaldo futbol tarihinde bir ilki başardı...#Manchester United
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Dev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı Büyüme tahmininde önemli yükselişDev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı! Büyüme tahmininde önemli yükseliş#Fitch Ratings
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi Herkes bunu merak ediyordu...Ferdi Kadıoğlu milli takım kararını verdi! Herkes bunu merak ediyordu...#Ferdi Kadıkoğlu
Herkes Pereirayı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqide ters köşeHerkes Pereira'yı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqi'de ters köşe!#Fenerbahçe
Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibiMilli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi#Milli Eğitim Şûrası
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
ABde tartışmalar alevlendi Aşıda zorunluluk kriziAB'de tartışmalar alevlendi! Aşıda 'zorunluluk' krizi#Avrupa Birliği
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş'dan sorulara yanıt yok!

#Murat Dalkılıç#Hande Erçel#Sitare Akbaş
Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaşdan sorulara yanıt yok
Sayit DURMAZ

Şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş’la görüntülendi. Çift, ilişkileriyle ilgili sorulara yine yanıt vermedi.

Haberin Devamı

NİŞANTAŞI’NDA BAŞ BAŞA

Hande Erçel’le ilişkisini noktaladıktan uzun bir süre sonra, güzel oyuncunun arkadaşı Sitare Akbaş’la yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Nişantaşı’ndaydı. Çift, Blok adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Gözden Kaçmasın

Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendiMurat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendiHaberi görüntüle

BİR SIKINTI YOK

Murat Dalkılıç’ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç geçen hafta Kuşadası’nda kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü popçu, babasının sağlık durumuyla ilgili sorulara “Kendisi gayet iyi, bir sıkıntı yok” yanıtını verdi. Dalkılıç ve Akbaş, ilişkileriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. 

Gözden Kaçmasın

Hande Erçel, Sitare Akbaşı hayatından çıkardıHande Erçel, Sitare Akbaş'ı hayatından çıkardıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Dalkılıç#Hande Erçel#Sitare Akbaş

BAKMADAN GEÇME!

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü olmadan önce klipte oynamış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER