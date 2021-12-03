Murat Dalkılıç ve sevgilisi Sitare Akbaş'dan sorulara yanıt yok!

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NİŞANTAŞI’NDA BAŞ BAŞA



Hande Erçel’le ilişkisini noktaladıktan uzun bir süre sonra, güzel oyuncunun arkadaşı Sitare Akbaş’la yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Nişantaşı’ndaydı. Çift, Blok adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Gözden Kaçmasın Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşkı belgelendi Haberi görüntüle

BİR SIKINTI YOK



Murat Dalkılıç’ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç geçen hafta Kuşadası’nda kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü popçu, babasının sağlık durumuyla ilgili sorulara “Kendisi gayet iyi, bir sıkıntı yok” yanıtını verdi. Dalkılıç ve Akbaş, ilişkileriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.