Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu: Ayrılık sebebimizi Merve Boluğur canı isterse açıklar

Güncelleme Tarihi:

#Murat Dalkılıç#Merve Boluğur#Ayrılık Açıklaması
Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu: Ayrılık sebebimizi Merve Boluğur canı isterse açıklar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 09:43

Son dönemde Merve Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlar Murat Dalkılıç'ı kızdırdı. Ünlü popçu sessizliğini bozdu.

Haberin Devamı

Popçu Murat Dalkılıç, 2015 yılında oyuncu sevgilisi Merve Boluğur ile nikah masasına oturmuş, çift 2017 yılında sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Ayrılığın ardından Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Merve Boluğur ise ekranlardan uzaklaştı. Boluğur'un ticari yatırımlarında da başarısız olması psikolojik sorunlar yaşadığı iddialarını gündeme getirdi.

Gözden Kaçmasın

Tek celsede bittiTek celsede bittiHaberi görüntüle

Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu: Ayrılık sebebimizi Merve Boluğur canı isterse açıklar

Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu

Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlar ünlü popçuyu kızdırdı.

Haberler karşısında sessizliğini koruyan Dalkılıç, sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

Haberin Devamı

 "Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum! Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."

Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu: Ayrılık sebebimizi Merve Boluğur canı isterse açıklar

Merve Boluğur'dan açıklama

Haberin Devamı

Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından kısa bir süre sonda Merve Boluğur da Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınladı:

"Bugüne kadar kendimi var ettim. El alem ne der diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca...

Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor... Ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar... Affedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun, el alemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur... Beni kıskanan herkes konuştu çünkü üzerimden senelerdir."

Haberin Devamı

Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu: Ayrılık sebebimizi Merve Boluğur canı isterse açıklar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Dalkılıç#Merve Boluğur#Ayrılık Açıklaması

BAKMADAN GEÇME!

Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek

BAKMADAN GEÇME!

Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor

Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırıyor?

#Sivrisinek