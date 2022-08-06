Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu: Ayrılık sebebimizi Merve Boluğur canı isterse açıklar

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Popçu Murat Dalkılıç, 2015 yılında oyuncu sevgilisi Merve Boluğur ile nikah masasına oturmuş, çift 2017 yılında sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Ayrılığın ardından Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Merve Boluğur ise ekranlardan uzaklaştı. Boluğur'un ticari yatırımlarında da başarısız olması psikolojik sorunlar yaşadığı iddialarını gündeme getirdi.

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Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu

Son dönemde Boluğur hakkında yapılan 'Murat'tan sonra toparlayamadı', 'Merve delirdi' şeklindeki yorumlar ünlü popçuyu kızdırdı.

Haberler karşısında sessizliğini koruyan Dalkılıç, sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

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"Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum! Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."

Merve Boluğur'dan açıklama

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Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından kısa bir süre sonda Merve Boluğur da Instagram sayfasında yazılı bir açıklama yayınladı:

"Bugüne kadar kendimi var ettim. El alem ne der diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca...

Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor... Ya da içimden geldiği, kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar... Affedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun, el alemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur... Beni kıskanan herkes konuştu çünkü üzerimden senelerdir."

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