Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi

İki eski sevgili Murat Dalkılıç ve Hande Erçel önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu. Ortak arkadaşları Feyza Kazaklar ve Mustafa Efe Arıcı'nın düğününe ayrı ayrı katılan ikili, alan içerisinde selamlaştı.

Murat Dalkılıç geceye tek katılırken, Hande Erçel ablası Gamze Erçel'le törende yerini aldı.

'Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi'

Murat Dalkılıç, nikah töreni sonrası çift için şarkı söyledi. Dalkılıç, Hande Erçel'e de bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittiğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi.

Hande Erçel ise eski sevgilisi Dalkılıç'ın şarkı söylediği anlarda telefonuyla ilgilendi.