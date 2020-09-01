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Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç aşk iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya!

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Murat Dalkılıç aşk iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya!
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Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın voleybolcu Derya Çayırgan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

37 yaşındaki Dalkılıç, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Dalkılıç, şunları söyledi:

Bir salın beni ya! Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter sayfasıyla yakından ilgileniyor. Bilginize!

Murat Dalkılıç aşk iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya


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