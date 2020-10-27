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Haber Giriş: 27.10.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Murat Ceylan'dan tepki: Arkadaşlar olmuyor böyle

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Murat Ceylan'dan tepki: Arkadaşlar olmuyor böyle
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Geçtiğimiz günlerde Survivor’ın eski yarışmacılarından Damla Can ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Murat Ceylan, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

Yanında başka bir kız arkadaşıyla otoparktan çıkan Ceylan, muhabirleri görünce “Arkadaşlar olmuyor böyle. Şimdi buna ne gerek var” diyerek hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.

Murat Ceylandan tepki: Arkadaşlar olmuyor böyle

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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