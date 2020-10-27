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Murat Ceylan'dan tepki: Arkadaşlar olmuyor böyle
Geçtiğimiz günlerde Survivor’ın eski yarışmacılarından Damla Can ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Murat Ceylan, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
Yanında başka bir kız arkadaşıyla otoparktan çıkan Ceylan, muhabirleri görünce “Arkadaşlar olmuyor böyle. Şimdi buna ne gerek var” diyerek hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.
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Survivor sunucusu Murat Ceylan emre itaatsizlikten hakim karşısında!Erzincan’da bedelli askerlik yapan Survivor sunucusu Murat Ceylan, terhis olduktan sonra sosyal medyadan paylaştığı koğuş videosu nedeniyle "Emre itaatsizlik" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Ceylan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi niyet mağduru oldum. Komutanlarım üstlerim herkes bu durumdan haberdar ama ben sonuçta vatani görevi yaptım" dedi.
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