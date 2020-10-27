Murat Ceylan'dan tepki: Arkadaşlar olmuyor böyle

Yanında başka bir kız arkadaşıyla otoparktan çıkan Ceylan, muhabirleri görünce “Arkadaşlar olmuyor böyle. Şimdi buna ne gerek var” diyerek hızlı adımlarla evinin yolunu tuttu.



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