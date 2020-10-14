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Haber Giriş: 14.10.2020 - 08:58 | Son Güncelleme:

Murat Ceylan'ın bagaj kazası!

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Murat Ceylan'ın bagaj kazası!
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Sunucu Murat Ceylan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aracının bagajına alışveriş poşetlerini yerleştiren Ceylan, talihsiz bir kaza yaşadı. Sunucu, kafasını bagaj kapağına çarptı.

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. AVM’nin valesinden 1 milyon 250 bin TL’lik Porsche marka aracını teslim alan Ceylan, yaptığı alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdi.

Murat Ceylanın bagaj kazası

Bu sırada sunucu ufak bir kaza geçirdi, poşetleri yerleştirirken kafasını bagaj kapağına çarptı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Ceylan, aracına binip evinin yolunu tuttu.
Murat Ceylanın bagaj kazası

Murat Ceylanın bagaj kazası


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