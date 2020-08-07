Murat Boz'un kuzeni Berrin Boz hayatını kaybetti! Murat Boz: 'Çok kötü bir hastalık'
Murat Boz'un MS hastası kuzeni Berrin Boz, 6 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Berrin Boz'un ölümünün ardından Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz, acısını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dile getirdi. Ali Boz, yaptığı paylaşımda, 'Kuzenim, güzeller güzelim, canım, kanım, çocukluğum artık melek' ifadelerini kullandı.
Murat Boz’un MS hastası kuzeni Berrin Boz, önceki gün hayatını kaybetti! Acı haberi alan Boz, büyük üzüntü yaşadı.
Bugün cenaze namazına müteakip toprağa verilen Berrin Boz için soruları yanıtlayan Murat Boz, "Ne diyebilirim ki hayat çok garip, üzücü. Kuzenimi kaybettik çok üzgünüm, uzun bir süredir çekiyordu zaten. Allah rahmet eylesin, diyecek söz yok" dedi.
Boz, kuzeninin MS hastalığından bahsederken "Çok kötü bir hastalık, Allah düşman başına vermesin. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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