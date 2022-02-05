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Murat Boz'un bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...

#MURAT BOZ#BENGÜ#ATAKAN HOŞGÖREN
Murat Bozun bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...
Behlül AYDIN

Bunları Biliyor Muydunuz? köşemizin bu haftaki konukları; Murat Boz, Bengü, Sema Öztürk ve Atakan Hoşgören.

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MURAT BOZ 

Shakira’ya vokal yaptı

* Murat Boz’un müziğe ilgisi, annesi Ayşe Nedret Boz’un yönlendirmesiyle başlamış. Müzik konusunda en büyük desteği annesinden alan şarkıcı, 1995’te İstanbul Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’ne girip mezun olmuş.

* Yeteneği küçük yaşta ortaya çıkan şarkıcı, 8 yaşındayken bir sünnet düğününde davetlilerin ısrarına dayanamayarak eline mikrofonu almış. Boz, daha o zamandan Türkiye’nin yıldız isimlerinden biri olacağının ipuçlarını vermiş.

Murat Bozun bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...


* Kariyer basamaklarını adım adım tırmanan Murat Boz, sektöre 2000’li yıllarda vokalistlik yaparak başlamış. İlk olarak Emel Müftüoğlu’nun vokalisti olan şarkıcı, daha sonra Hande Yener, Nil Karaibrahimgil, Burcu Güneş, Nazan Öncel ve Nilüfer’le çalışmış. Asıl tanınması ise Tarkan sayesinde olmuş. Murat Boz, Megastar’ın tam 6 yıl vokalistliğini yapmış.

* Ünlü şarkıcı, Tarkan’la çalıştığı dönem, bir organizasyon için Türkiye’ye gelen dünya starı Shakira’ya da dört şarkıda vokal yapmış.

*Müzik aletlerine de ilgi duyan şarkıcı, piyano, keman, davul ve ney çalabiliyormuş.

* Sinemada film izlemeyi çok seven şarkıcı, öğrencilik yıllarında da okuldan kaçıp sinemada üst üste beş film izlermiş.

* Murat Boz’un yeteneği şarkıcılıkla sınırlı kalmamış. Lise ve üniversite yıllarında futbolla ilgilenen Boz, katıldığı turnuvalarda şampiyonluklar elde etmiş.

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Murat Bozun bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...


* İlgi duyduğu iki spor; tenis ve kickboksmuş. Bir dönem bu iki sporla haşır neşir olan Boz, şimdilerde iş yoğunluğu nedeniyle vakit ayıramıyormuş.

* Şarkıcının olmazsa olması spormuş. Fit kalmaya özen gösteren Boz, sağlık açısından yeşil elmayı yanından hiç eksik etmezmiş.

* En keyif aldığı şey, şapka ve gözlüğünü takıp tanınmadan şehir içinde dolaşmakmış.

Murat Bozun bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...


* Murat Boz’un abisi Ali Boz da edebiyatla ilgileniyormuş. Ali Boz, iki kitap ve ünlü isimlerin seslendirdiği bir öykü albümüne imza atmış. London School Of Academy ve Girne Amerikan’da astroloji eğitimi alan Ali Boz, bu alanda da konferanslar düzenliyormuş.

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BENGÜ

El feneri fobisi

* Müzik yolculuğunda ailesinden büyük destek gören Bengü, ilk şarkısını söylediğinde daha 3 yaşındaymış. Müziğe meraklı bir çocuk olan Bengü, küçükken “Dilek Taşı” şarkısını da mırıldanırmış.

* Küçükken yazlıkta kuzeniyle birlikte ailesinden habersiz bir kafeye gitmiş. Babası el feneriyle kafeyi basınca el feneri fobisi oluşmuş.

Murat Bozun bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...


* Bengü, solistliğe başlamadan önce 3 yıl Kenan Doğulu’nun vokalistliğini yapmış. Doğulu’nun albüm yaptığı ilk kişi de Bengü’ymüş.

* Ünlü sanatçı, slow şarkı seslendirmek için stüdyoya girdiğinde mumlar yakıp kendine duygusal bir atmosfer yaratırmış.

* Bengü yorgun ve uykusuz olduğunda da şehla bakarmış...

ATAKAN HOŞGÖREN

Deniz kabusu

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* Atakan Hoşgören, İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Medya okuyormuş. Edebiyata ilgi duyan oyuncu, 3 günde bir kitap bitirir, hemen yenisine geçermiş.

* Genç oyuncunun en nefret ettiği şey, yanında sakız çiğnenmesiymiş. Sakız çiğnenmesine ya izin vermez ya da direkt oradan uzaklaşırmış.

* Zeytin ve balı asla yemez, masasında görmeye dahi tahammül edemezmiş.

Murat Bozun bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...


* En büyük hayali Hollywood yapımı bir filmde rol almakmış.

* Küçükken babası yüzmeyi öğretmek için onu denize atmış. Ayağına kramp girince boğulma tehlikesi atlatan genç oyuncu, son anda
kurtarılmış. O günden beri de denizle arası yokmuş.

* Hoşgören kolyelerini takmadığı zaman gününün kötü geçeceğini düşünüyormuş.

SEMA ÖZTÜRK

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Arabasını satıp Amerika turu yaptı

* Sema Öztürk, oyunculuğa 15 yaşındayken bir reklam filminde rol alarak başlamış. Daha sonra Number One TV’de “Yüz Güzeli” seçilen Öztürk, TV’ye ilk adımlarını böyle atmış.

* İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Öztürk, çok kısa bir dönem bankada çalışmış. Kendisi için kötü bir deneyim olduğunu söyleyen oyuncu, sadece 10 gün dayanabilmiş.

* Bilinenin aksine hiç mankenlik yapmamış ama halen mankenlik yaptığı sanılıyormuş.

Murat Bozun bilinmeyenleri.. Henüz sekiz yaşındayken...



* En büyük fobisi karafatmalarmış. Karafatma gördüğünde ilginç gelecek ama uzun süre zeytin yiyemiyormuş!

* Paraşütle atlama hayali kurmasına karşın yükseklik korkusu varmış. Bu tezat durumu düşündükçe kendisi de gülüyormuş.

* Çocukluğundan beri atları çok severmiş ve iyi bir biniciymiş. Atlara olan aşkı nedeniyle resim öğretmeni olan dayısına kendisine at çizmeyi öğretmesi için baskı yaparmış.

* Gezgin bir ruha sahip olan oyuncu, 28 yaşında arabasını satıp tek başına Amerika turuna çıkmış.
 

 

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#MURAT BOZ#BENGÜ#ATAKAN HOŞGÖREN

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