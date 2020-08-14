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Haber Giriş: 14.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Murat Boz'dan Melis İşiten sorusuna yanıt

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Murat Boz'dan Melis İşiten sorusuna yanıt
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Murat Boz, bir süre önce ayrıldığı Aslı Enver’in adının Uraz Kaygılaroğlu’yla anılmasının ardından, ünlü oyuncunun eski eşi Melis İşiten’in Instagram fotoğrafını like’ladı.

Önceki gün Bebeköy’de görüntülenen Boz, aşk iddiaları sorulunca “Beğendiğim fotoğraf ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var” dedi.

Ünlü şarkıcı, “Aşka bakış açınız nasıl?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Kimin kötüdür ki? Ben de aşka aşkla bakıyorum. Aşka küsülmez. Aşk güzel bir şeydir.”

Murat Boz ayrıca bir ilişkiye başlarsa bunu açıklayacağını söyledi: “Olduğu zaman Instagram’da beğenmeyle değil, kendi ağzımla size duyururum.” 

Murat Bozdan Melis İşiten sorusuna yanıt

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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