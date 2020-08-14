Murat Boz'dan Melis İşiten sorusuna yanıt

Önceki gün Bebeköy’de görüntülenen Boz, aşk iddiaları sorulunca “Beğendiğim fotoğraf ve yazıları beğenirim arkadaşlar. Hiçbir şey yok, sadece bir beğenme var” dedi.



Ünlü şarkıcı, “Aşka bakış açınız nasıl?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Kimin kötüdür ki? Ben de aşka aşkla bakıyorum. Aşka küsülmez. Aşk güzel bir şeydir.”



Murat Boz ayrıca bir ilişkiye başlarsa bunu açıklayacağını söyledi: “Olduğu zaman Instagram’da beğenmeyle değil, kendi ağzımla size duyururum.”