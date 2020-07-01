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Haber Giriş: 01.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt: Fotoğraf beğenince ilişki mi oluyor

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt: Fotoğraf beğenince ilişki mi oluyor
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Murat Boz önceki gün Etiler’deki bir spor salonundaydı. Çıkışta soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, karantina sürecini nasıl geçirdiğin anlattı. Boz ayrıca Burcu Bakdur’la aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

Etiler’de bir spor salonundan çıkarken görüntülenen şarkıcı, sorular üzerine şöyle dedi: “İlişkim yok diye açıklama yaptım. Sizler de takip ettiğiniz insanların fotoğraflarını beğeniyorsunuz, değil mi? İlişki mi oluyor? Olmuyor.” 

SPORU ÖZLEMİŞİM!

Aracının içinde muhabirlerle sohbet eden Murat Boz, “Uzun zamandır gelmiyordum, özlemişim sporu” dedi. Karantina sürecinin kendisi için verimli geçtiğini anlatan şarkıcı, “Yeni single’ım yolda. Eylül ayında bir şarkı daha gelecek. Deli gibi çalışıyorum. Karantina dönemi çok verimli geçti benim için. İnsan içine dönebilme şansını yakalıyor böyle süreçlerde” diye konuştu.

Hareketli bir yaz şarkısı olan yeni single’ına klip de çektiğini söyleyen ünlü popçu, “Değişik bir klip oldu” dedi.

Murat Bozdan aşk iddialarına yanıt: Fotoğraf beğenince ilişki mi oluyor



LAHMACUN, PİZZA, POĞAÇA VE KATMER

Murat Boz, evde kaldığı süreçte mutfak, özellikle de hamur işlerinde de uzmanlaştığını söyledi: “O süreçte dışarıdan yemek söyleyemedim doğal olarak. Kendim yapmak durumunda kaldım. Lahmacun, pizza, poğaça, katmer... Özgür diye bir arkadaşım var, onunla birlikte çok geliştirdik kendimizi.”

Boz, “Yeniden sinema filminde oynamayı düşünüyor musunuz” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Şu an için düşünmüyorum. Klip kısa süreli olduğu için tamam ama bir sinema filminin çekimleri 2 ay sürüyor.”

Boz, “O Ses Türkiye” jürisinde Seda Sayan’ın yerine Ebru Gündeş’in gelmesi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda ise şöyle konuştu: “İki jüri arkadaşımı da çok seviyorum gerçekten. Hayırlısı olsun. Ebru Gündeş apayrı bir insan benim için. Seda ablam da her şeyim, çok seviyorum onu. Bugün böyle yollar ayrılmış olabilir ama belki ileride tekrar bir araya geliriz.”

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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