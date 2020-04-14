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Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Murat Boz lahmacun yaptı!

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Koronavirüsten korunmak adına evde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Murat Boz, mutfağa girdi. Boz, lahmacun yaptığı o anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına evde kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Boz, karantina sürecini fırsat bilerek mutfağa girdi.

Boz, hamur açıp, lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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