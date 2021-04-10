MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMurat Boz koronavirüse yakalandı! Açıklama geldi...
GeriMagazin Murat Boz koronavirüse yakalandı! Açıklama geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 10.04.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Murat Boz koronavirüse yakalandı! Açıklama geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Murat Boz koronavirüse yakalandı! Açıklama geldi...

Ünlü popçu Murat Boz koronavirüse yakalandığını ve evde karantinada olduğunu açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri devam ediyor. Şarkıcı Murat Boz da koronavirüse yakalandı. 4 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, ‘Herkese selam, Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.’ mesajını paylaştı.

Murat Boz koronavirüse yakalandı Açıklama geldi...

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi