Murat Boz ile Damla Sönmez aşk mı yaşıyor?

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Aşk soruları yanıtsız

Murat Boz önceki akşam bir yapım şirketinin Etiler’deki ofisinden çıkarken görüntülendi. Boz “Toplantımız vardı. Onun için görüşmelere geldim” dedi. Sanatçı, “O Ses Türkiye Yılbaşı” çekimlerinde oyuncu Damla Sönmez’le yakınlaştığı hakkındaki sorulara “Teşekkür ederim” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Amerika macerası

Oyuncu Burcu Kara, eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte Amerika’ya gitti. Tatilde ailece çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da yayınlayan Kara, Amerika macerasının nasıl geçtiğini

takipçileriyle paylaştı: “Hiç unutmayacağım, sürprizlerle dolu bir seyahatten kareler paylaşmak istedim. Hayatımızın kahramanı canım oğlum ve sabır taşına dönen anasıyla babası...”

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Biz çocukken



Mithat Can Özer, oyuncu Sarp Levendoğlu’yla yıllar önce çekilen bir karesini Instagram’da paylaştı. Özer’in “Biz çocukken” notuyla yayınladığı kare, ikilinin hayranlarından binlerce beğeni aldı

Pozlar olay



Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, Ankara konserinden fotoğrafları Instagram’da paylaştı. Derin yırtmaçlı bir elbiseyle sahneye çıkan şarkıcı, o karelere “Ankara’da hafızamdan gitmeyecek konserlerden biri daha” notunu düştü.



Fotoğraflara yorum yazanlardan biri de Işın Karaca’ydı: “Pozlar fena olay. Yemin ediyorum fotoğraf çekiminde bile çoğumuz bu pozları veremeyiz.”







‘Gizem’li bir durum

Burak Sergen, daha önce de birlikte görüntülendiği Gizem adlı arkadaşıyla önceki gün Kuruçeşme’deydi.

Muhabirlere “Alışverişe geldik, Gizem’le zaten tanışmıştınız” diyerek selam veren oyuncu, boşanma süreci sorulunca “Aldatma olduğu kanıtlandı. Davanın sonuçlanmasını bekliyorum” dedi. Burak Sergen, “arkadaşım” diye tanıttığı Gizem Hanım’la aşk yaşadığı iddiası için de şöyle konuştu: “Arkadaşım olur şu an. Ama boşanma süreci belli olsun, o zaman netleşir zaten durumlar.” (Sayit DURMAZ)

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Cevap alamazsınız

Gülben Ergen önceki gün Etiler’deki bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Ergen, 2 ay önce piyasaya çıkardığı kozmetik ürünlerini incelediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, son dönemde kadınların sahne kostümlerinin eleştirilmesi hakkında “Benim gündemim bana yetiyor. Beni hiç böyle polemiklerin içine çekmeyin, cevap alamazsınız” dedi. (Deniz BOY)

Yoğun bir dönemden geçiyorum

Aslıhan Karalar önceki gün Zorlu AVM’de tek başına alışveriş yaptı. Karalar, “Yoğun bir dönem geçiriyorum. Bakım yaptırmaya geldim. Ona da zor zaman buldum. Bu hafta sonu birkaç günlüğüne Uludağ’daki kayak merkezine gideceğim. Bir yandan da senaryo okumaya devam ediyorum” dedi.

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