Murat Boz: Hâlâ yalnızım

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, “Yeni bir projeniz var mı” sorusuna “Şu anda öyle bir durum yok. Dinleniyorum ve yeni şarkılara odaklanıyorum” diye yanıt verdi. Boz aşk hayatıyla ilgili soruları ise “Hâlâ yalnızım. Arkadaşlarım var, onlarla görüşüyorum. Bunun dışında bir şey yok” diyerek yanıtladı.





