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Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Murat Boz: Hâlâ yalnızım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Murat Boz: Hâlâ yalnızım
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Murat Boz, önceki akşam aralarında Oğuzhan Koç’un da yer aldığı arkadaşlarıyla Bebek Otel’de buluştu.

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, “Yeni bir projeniz var mı” sorusuna “Şu anda öyle bir durum yok. Dinleniyorum ve yeni şarkılara odaklanıyorum” diye yanıt verdi. Boz aşk hayatıyla ilgili soruları ise “Hâlâ yalnızım. Arkadaşlarım var, onlarla görüşüyorum. Bunun dışında bir şey yok” diyerek yanıtladı.

Murat Boz: Hâlâ yalnızım


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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