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Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu!

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Murat Boz, Deren Talu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu!
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Neler Oluyor Hayatta? programında bugün ünlü popçu Murat Boz ile Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu ile aralarında çıkan aşk iddialarına verdiği yanıt gündeme geldi

İkilinin katıldıkları bir partide yakınlaştıkları ve sonrasında ilişkilerinin aşka dönüştüğü iddiaları çok konuşuldu. Murat Boz, Deren Talu ile çıkan aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İşte detaylar!

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