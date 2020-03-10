Murat Boz Cote d’Azur yolcusu
Murat Boz, Tarhan Telli’ye motosiklet siparişi verdi.
Boz, tarzını yansıtacak şekilde dizayn edilecek motosikletin tek kişilik olmasını istedi. Önce ünlü oyuncu Jason Statham’ın kullandığı motosikleti inceleyen Boz, daha sonra farklı bir modelde karar kıldı. ,
Şarkıcı, bu yaz TT Custom Choppers’ın motosiklet grubuyla Fransız Rivierası’nda yapılacak sürüşe katılmayı planlıyor.
HASTANEYE GİTTİ
Murat Boz önceki gün Maslak’taki özel bir hastanedeydi. Şarkıcı, boğaz enfeksiyonu nedeniyle muayene olduğunu söyledi.
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