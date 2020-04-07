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Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Murat Boz: Ailemi özledim!

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Murat Boz: Ailemi özledim!
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Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Murat Boz, ailesine duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşıma imza attı.

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Murat Boz, karantina günlerinde ailesine duyduğu özlemi dile getirdi. Instagram hesabından ailesiyle birlikte olduğu anların fotoğraflarını yayınlayan Boz, şöyle dedi:

“Bir hasret #tbt'si (sene 2018)… Halalarım, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, annem, babam, abim… Nesiller yan yana… Çok kıymetli.. O anların daha da kıymetli olduğunu fark ettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz için hasretlerin sağlıkla, sıhhatle, bir an önce sona ermesini diliyorum. Hayırlı Kandiller…”

Murat Boz: Ailemi özledim


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