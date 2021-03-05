Murat Balcı kimdir, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine kısa bir süre önce veda eden Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İddiaya göre, Başarılı oyuncu, son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'da girdiği bir odada 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile sohbet etmeye başladı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Peki, Murat Balcı kimdir, kaç yaşında?
Murat Balcı, 24 Mayıs 1983 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Balcı,müzisyen ve tiyatro sanatçısıdır. 10 yaşında ailesi ile birlikte İzmir'e döndü.Murat Balcı, Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur.Küçüklüğünden beri müzikle uğraşan Murat Balcı, 17 yaşında İzmir'de bir yerel TV'de Ege Ses Yarışmasında Küçüğüm adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi. Üniversite sorması müzikle ve Tiyatro'ya başladı.