Murat Balcı kimdir, kaç yaşında?

Murat Balcı, 24 Mayıs 1983 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Balcı,müzisyen ve tiyatro sanatçısıdır. 10 yaşında ailesi ile birlikte İzmir'e döndü.Murat Balcı, Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur.Küçüklüğünden beri müzikle uğraşan Murat Balcı, 17 yaşında İzmir'de bir yerel TV'de Ege Ses Yarışmasında Küçüğüm adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi. Üniversite sorması müzikle ve Tiyatro'ya başladı.