Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin heykelleri tepki çekti!

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Hababam Sınıfı filmlerinde Mahmut Hoca karakterine hayat veren efsane oyuncu Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının heykelini görünce hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi.

“Heykelleri çok özensiz buldum, babamla ilgisi yok. 'Kel Mahmut' kel bile değil” dedi.

Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe ise “Bunu yapan heykel traş filan olamaz, bu müze tam bir hayal kırıklığı.” dedi.

Ebru Akçatepe babasından kalan birçok döküman ve eşyayla bir müze yapılabileceğini belirterek “Elimde babamın giysileri, yazıları, anıları var. Bunlardan müze yapılabilir. Bu onlara olan saygıyı gösterir.” dedi.

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