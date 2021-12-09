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Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin heykelleri tepki çekti!

#Münir Özkul#Halit Akçatepe#Teve2 Magazin Masası

teve2’nin sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı Öztürk ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”na bugün merhum sanatçılar Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin kızları bağlandı.

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Hababam Sınıfı filmlerinde Mahmut Hoca karakterine hayat veren efsane oyuncu Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının heykelini görünce hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi.

“Heykelleri çok özensiz buldum, babamla ilgisi yok. 'Kel Mahmut' kel bile değil” dedi.

Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe ise “Bunu yapan heykel traş filan olamaz, bu müze tam bir hayal kırıklığı.” dedi.

Ebru Akçatepe babasından kalan birçok döküman ve eşyayla bir müze yapılabileceğini belirterek “Elimde babamın giysileri, yazıları, anıları var. Bunlardan müze yapılabilir. Bu onlara olan saygıyı gösterir.” dedi.

Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin heykelleri tepki çekti

“teve2 Magazin Masası” hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla teve2’de..

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#Münir Özkul#Halit Akçatepe#Teve2 Magazin Masası

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